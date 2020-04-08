Минсельхоз планирует восполнить нехватку мигрантов на полях студентами и заключёнными

Министерство сельского хозяйства России прогнозирует нехватку рабочих рук во время сезонных полевых работ из-за карантинных ограничений, действующих для мигрантов, и планирует восполнить этот дефицит за счёт привлечения безработных, студентов и заключённых, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с существующими ограничениями на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан в настоящее время Минсельхоз России совместно с органами управления АПК субъектов РФ прорабатывает вопрос восполнения за счёт внутренних резервов трудовых ресурсов для проведения в 2020 году уборки, в том числе овощебахчевых и плодово-ягодных культур», — говорится в сообщении ведомства.

По оценке ведомства, общая потребность аграрного сектора в дополнительной рабочей силе составит порядка 23 тысяч человек на весь период сезонных работ; в то же время уточняется, что работники будут привлекаться последовательно по мере необходимости.

Проблему нехватки трудовых ресурсов на полях планируется решать в трёх направлениях: дефицит работников будет восполнен за счёт плотного взаимодействия с региональными службами занятости, во вторую очередь — с подведомственными Минсельхозу аграрными вузами (могут быть задействованы порядка 11 тысяч студентов), а также с учреждениями Федеральной службы исполнения наказаний.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия с конца марта закрыла свои границы, что ставит под вопрос сезонную трудовую миграцию из стран СНГ.