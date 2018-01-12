Минсельхоз хочет запретить продажу коньяка дешевле 500 рублей

Минимальная розничная цена на коньяк в 2018 году может вырасти более чем на треть, со ссылкой на главу департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгения Ахпашева пишут «Известия».

«Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ в 500 рублей за 0,5 л», — отметил Ахпашев.

По словам представителя Минсельхоза, на установлении новой минимальной цены настаивают производители, так как нынешняя цена — 371 рубль за бутылку объёмом 0,5 литра — позволяет изготавливать фальсифицированную продукцию, на долю которой сейчас приходится 60% рынка.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщал, что текущие минимальные цены на крепкий алкоголь фактически легализуют контрафактную и криминальную продукцию, и предлагал утвердить новые минимальные цены на крепкий алкоголь, «исходя из экономических реалий, стоимости сырья и комплектующих».

Ранее, 13 мая 2017 года, вступил в силу приказ Минфина о повышении минимальной розничной цены на водку до 205 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. При этом вице-премьер РФ Александр Хлопонин выступал за повышение минимальной розничной цены на водку до 219 рублей. Предыдущая минимальная розничная цена составляла 190 рублей. Минимальная розничная цена на коньяк увеличилась до 371 рубля за бутылку объёмом 0,5 литра. Ранее установленная цена составляла 322 рубля.