​​​​​​​Минпросвещения объявит школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября

Министерство просвещения России сообщило об объявлении в российских школах каникул с 30 октября по 7 ноября, пишет РИА Новости.

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику», — говорится в заявлении ведомства.

Отдельно отмечается, что в эти дни дистанционные уроки не предусмотрены.

Накануне президент Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии коронавируса. Решение было принято на совещании Путина с правительством РФ по ситуации с COVID-19. Путин дал главам регионов право вводить режим ограничений досрочно, не дожидаясь 30 октября. Кроме того, при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, добавил глава государства.