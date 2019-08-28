Минпросвещения направило учителям кодекс профессиональной этики

Министерство просвещения направило в российские субъекты положение о нормах профессиональной этики для педагогических работников, разработанное совместно с Общероссийским профсоюзом образования, пишет «Интерфакс».

Документ уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики». Он состоит из трёх страниц, основные нормы профессиональной этики педагога тезисно изложены в восьми подпунктах — это, в частности, уважение чести и достоинства учащихся, проявление вежливости, внимательности, доброжелательности и тактичности по отношению к детям, родителям и коллегам, терпимость к обычаям, традициям и культурным особенностям, отсутствие дискриминации по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, веры, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Отдельным подпунктом педагогам рекомендуют воздерживаться от размещения в интернете и местах, доступных для детей, «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей». Также рекомендуется избегать ситуаций, «способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации» как самого учителя, так и образовательной организации. Кроме того, упоминается о требовании к внешнему виду, «соответствующему задачам реализуемой образовательной программы».

В Минпросвещения заявили, что новый кодекс делает упор на справедливое урегулирование конфликтных ситуаций, связанных с возможным нарушением профессиональной этики. В третьей части документа отмечается, что образовательная организация стремится к защите чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников и к тому, чтобы нарушения профессиональной этики справедливо расследовались специальной комиссией по урегулированию споров, создаваемой в рамках закона об образовании, куда должен включаться член профсоюза.

Регионам предлагается использовать новое положение при разработке отраслевых соглашений и локальных нормативных актов, которые касаются поведения педагогов.

В России возникают спорные ситуации, связанные с профессиональной этикой школьных педагогов. В конце февраля дискуссия возникла из-за фотографии в купальнике после заплыва учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, занимающейся зимним плаванием. Фото педагог выложила в своих соцсетях. Снимок не понравился отдельным родителям, хотя многие другие родители, пользователи соцсетей и чиновники, напротив, поддержали женщину. Тем не менее история закончилась увольнением педагога.