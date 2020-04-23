Минпромторг заявил об отсутствии причин для сдерживания цен на продукты

Российские власти не будут искусственно сдерживать рост цен на продукты, так как при удовлетворённом спросе и текущем курсе валют это прямой путь к разорению производителей, заявили «Интерфаксу» в Минпромторге.

«Нужно понимать, что ввиду повышения курса валют увеличиваются затраты производителей. Учитывая, что половина домохозяйств сделала значительные запасы, искусственно сдерживать цены — это прямой путь к разорению многих производителей», — сообщили в ведомстве.

В министерстве считают, что «ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства».

«По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведётся работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут», — отметили в министерстве.

В Минпромторге подчеркнули, что ажиотажный спрос покупателей, возникший во второй половине марта 2020 года, спал, полки магазинов полны товаров, в большинстве регионов работают рынки и ярмарки.

«По экспертным данным, 50% домохозяйств сделали запасы продуктов питания длительного срока хранения более чем на 100 дней», — сообщили в Минпромторге.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что Минпромторг договорился с производителями и торговыми сетями о том, чтобы цены на продовольствие в условиях повышенного спроса не повышались.

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