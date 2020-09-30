Минпромторг заявил о необходимости перехода России на 6G

России следует задуматься о разработке шестого поколения мобильной связи 6G, заявил ТАСС директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

«Я бы сейчас думал не просто про 5G. Мы до неё всё равно вырастем эволюционно, к этому придём. Нам уже сейчас надо думать про 6G. Китайцы два года уже активно работают в этом направлении — нужно туда идти», — сказал Шпак.

Шпак подчеркнул, что 5G за границей распространена значительно больше, чем в России. По словам представителя Минпромторга, беспроводной связью покрыто только 20% территории РФ.

В ведомстве уже говорили о том, что в России следует внедрять 6G, не развивая сеть предыдущего поколения связи: это необходимо, чтобы не отставать от других государств, которые уже проводят исследования в данной области.

Сети 5G в России для индустриальных заказчиков могут стать платформой для развёртывания новых цифровых сервисов с гибким управлением и быстрым внедрением решений, также технология поможет внедрять новые сервисы, использоваться для работы экстренных служб. На отечественном рынке сеть пятого поколения должна появиться к концу 2023 года.

Весной 2020 года связь 5G оказалась в центре очередной теории заговора о чипировании людей: её приверженцы считают, что якобы в качестве вакцины от коронавируса под кожу человека могут ввести вещество, которое затем активируют с помощью вышек сети 5G.