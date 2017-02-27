Минпромторг рассматривает перепрофилирование оборонных заводов на выпуск станков

Министерство промышленности и торговли в рамках подготовки стратегии развития станкостроения в России до 2030 года планирует возможность перепрофилирования части оборонных предприятий на производство гражданской продукции, в частности, станков. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков, пишет ТАСС. Заявление прозвучало в рамках российского инвестиционного форума в Сочи.

«Мы рассматриваем в том числе перепрофилирование ряда оборонных предприятий в сторону станкостроения. К примеру, предприятие "Петрозаводскмаш", которое делает реакторы для Росатома, владеет самыми передовыми технологиями в части литейного производства. И мы рассчитываем использовать их компетенции в рамках создания гражданских станков», – сказал он.

Также, по словам замминистра, Минпромторг рассчитывает привлекать иностранные компании, занимающиеся станкостроением, и обязывать их увеличивать локализацию в РФ.

«Как итог, мы планируем нарастить производство в станкостроении к 2025 году в два раза. Сейчас эти объёмы составляют порядка 64 млрд рублей, планируется довести их до 128-130 млрд рублей», – заключил замминистра.

В конце 2016 года в рамках заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отмечал, что Минпромторг будет проводить диверсификацию предприятий ОПК. Это, по его словам, будет способствовать наращиванию производства гражданской продукции и продукции двойного назначения примерно на 5% ежегодно.

Станкостроение – одна из отраслей промышленности, в которой у РФ высокий процент импортируемой продукции. Эта отрасль с распадом СССР пришла в упадок. После введения западных санкций возникла необходимость в импортозамещении и в целом в реиндустриализации. Отсюда повышенное внимание правительства к этой важной отрасли.

Агентство новостей «Между строк»