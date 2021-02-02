Минпромторг предложил помогать нуждающимся россиянам продуктами

Министерство промышленности и торговли направило в правительство предложение по продовольственной поддержке нуждающихся граждан, со ссылкой на источники в правительстве пишут «Известия». Информацию подтвердили и в самом министерстве.

По данным источника, Минпромторг предложил ежемесячно перечислять гражданам средства, которые можно потратить на продукты. Помощь от государства смогут получить беременные и кормящие женщины, а также дети.

Ранее правительство неоднократно обсуждало вопрос о введении продуктовых карточек, но сейчас в пресс-службе кабинета министров заявили, что этот вопрос не рассматривается. Впрочем, по мнению экспертов, эти меры могли бы стать хорошей альтернативой фиксированию цен на продукты питания.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад о разработанных мерах, которые должны обеспечить приоритетную поддержку наиболее нуждающихся слоёв населения. Речь идёт в том числе о беременных и кормящих женщинах, детях всех возрастов, а также о людях, которые находятся в учреждениях социальной сферы (например, в больницах и интернатах). Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, рассказал источник в кабмине.

Министерство исполняет дорожную карту по реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило в июне 2020 года. Из неё следует, что ведомства, включая Минсельхоз, Минэкономразвития, Роспотребнадзор, Минздрав и Минтруд, должны сформировать свои предложения и в едином докладе направить их в правительство в конце 2020 года.

В пресс-службе Минпромторга изданию подтвердили, что направили в декабре документ в аппарат правительства, но подчеркнули, что вопрос о реализации таких мер в кабмине пока не обсуждают.