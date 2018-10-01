Минпромторг предложил для борьбы с санкциями разрешить продажу пива ночью

Министерство промышленности и торговли выступило с инициативой разрешить продажу пива в алюминиевых банках ночью, а также отменить запрет на торговлю такой продукцией в киосках и ларьках, со ссылкой на законопроект ведомства пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что такие меры меры необходимы для поддержки производителей алюминиевой продукции, которые попали под санкции и столкнулись из-за этого с сокращением спроса.

Единственный производитель алюминия в России — компания «Русал» Олега Дерипаски. В апреле Минфин США внёс Дерипаску и его активы в санкционный список, запрещающий бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны.

Против идеи Минпромторга уже выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), где заявили об ущемлении интересов производителей других видов тары. Кроме того, это предложение идёт вразрез с политикой государства по поддержанию здорового образа жизни.

С 2013 года в России действует запрет на продажу пива в киосках и ларьках, а также в ночное время (с 11 часов вечера до 8 часов утра).