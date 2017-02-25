Минпромторг намерен развивать в России деревянное домостроение

Минпромторг предлагает развивать в России деревянное домостроение, заявил глава министерства Денис Мантуров, пишут «Известия». По его словам, страна ежегодно производит более чем 200 миллионов кубометров древесины, однако, несмотря на стабильный рост объёмов производства в лесопромышленном комплексе, вклад отрасли в экономику недостаточен.

«Изменить ситуацию в этой сфере невозможно без новых подходов, которые легли в основу стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. Сейчас Минпромторг совместно с профильными ассоциациями и ключевыми игроками рынка завершает её разработку. В ходе дискуссий эксперты и специалисты ведомства пришли к выводу, что с учётом экономических, климатических и культурных особенностей нашей страны одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса может стать деревянное домостроение», — сказал Мантуров.

Градостроительная концепция России многие годы предусматривала развитие многоэтажного домостроения с преимущественным использованием металлопроката, бетона и кирпича, что, по мнению Манутрова, привело к чрезмерному уплотнению застройки центральной части городов, высокой стоимости жилья, снижению его комфортности, доступности и экологичности.

По словам министра, жители городов чаще предпочитают привычным квартирам собственный дом, поэтому сейчас растёт популярность технологий «компактных городов». В качестве примера он привёл Канаду, где климатические условия наиболее приближены к российским, а малоэтажное жильё составляет около 70% жилищного фонда.

«Расширение использования дерева в строительстве задействует значительный лесной ресурс страны и обеспечит мультипликативный экономический эффект со смежными отраслями: производство стройматериалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительские товары, в том числе мебель», — полагает Мантуров.

Как отметил глава Минпромторга, в РФ на деревянное домостроение приходится 12% в общем объёме всего жилищного строительства. В США, Канаде и странах Западной Европы эта доля доходит до 40%.

Агентство новостей «Между строк»