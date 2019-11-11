Минпромторг: 20% российских автозаправок не доливают топливо

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в текущем году Росстандарт зафиксировал на каждой пятой российской автозаправке недолив топлива.

«Сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», — цитирует министра РИА «Новости».

По словам Мантурова, чтобы решить проблему, в ближайшее время будут обновлены ГОСТы для топливораздаточного оборудования на колонках. Планируется, что они будут утверждены уже в первой половине 2020 года. Также министр считает необходимым ввести штрафы за недолив топлива в размере 1% от выручки за год или часть года, но не менее 500 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение, предлагается штрафовать уже на 3% или сумму не менее 2 млн рублей. Минпромторг уже дорабатывает соответствующие изменения в КоАП.