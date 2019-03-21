Минприроды впервые оценило стоимость биологических и водных ресурсов страны

Минприроды впервые оценило стоимость всех животных, растительных и водных ресурсов России, со ссылкой на данные ведомства пишет РБК.

На конец 2017 года стоимость древесных лесных ресурсов составляла 5,52 трлн рублей, поверхностных и подземных вод — 486 млрд рублей, охотничьих ресурсов — 640,6 млн рублей.

Из древесины дороже всего стоят запасы лиственницы (1,3 трлн рублей), сосны (1,19 трлн рублей), берёзы (1 трлн рублей), ели (786 млрд рублей), кедра (510 млрд рублей).

Среди животных выше всего оценены: гибрид зубра с бизоном (зубробизон) и домашним скотом (379,6 млн рублей), лоси (85,6 млн рублей), косули (41,3 млн рублей), дикие северные олени (32 млн рублей), кабарги (24 млн рублей), соболи (22,6 млн рублей), благородные олени (19,2 млн рублей), бурые медведи (14,8 млн рублей), снежные бараны (8,4 млн рублей), барсуки (4 млн рублей), сайгаки (386 тысяч рублей), муфлоны (64 тысячи рублей).

Ранее Минприроды оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых. Запасы нефти в России составляют почти 40 трлн рублей, природного газа — 11 трлн рублей.