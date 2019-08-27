Минприроды увеличит число лесничих в России после пожаров в Сибири

Минприроды России намерено увеличить количество лесничих в лесах России в целях профилактики возникновения природных пожаров, пишет «Интерфакс».

Как напомнил в ходе урока экологии в Югорском государственном университете министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, в Советском Союзе было 85 тысяч лесничих, на сегодняшний день — 23 тысячи.

«Хозяин в лесу должен появиться», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что пожаров в этом году на 1 млн га меньше, чем в прошлом, добавив, что в России «расстояния не позволяют иногда долететь до пожара». Ранее Кобылкин заявлял, что нужно увеличивать и число лесничеств, а также призывал делать новую технику, чтобы бороться с пожарами.

В России за прошедшие сутки ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 13,8 тысячи гектаров. Наибольшее количество пожаров отмечено в Красноярском крае, где тушат 66 пожаров на землях лесного фонда на площади 19,6 тысячи га. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда находился под постоянным наблюдением и контролем 81 лесной пожар на площади, пройденной огнём, 456,5 тысячи га. Тушение этих пожаров на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС было прекращено.