Минприроды урежет границы арктического заповедника ради выполнения «майского указа» президента

Министерство природы изменило границы заповедника «Большой Арктический», исключив из него участок «Бухта Медуза». Это сделано для добычи угля компанией «Востокуголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева. Такая мера, как считает ведомство, поспособствует выполнению майского указа Владимира Путина и позволит загрузить Северный морской путь к 2024 году.

По данным РБК, соответствующий документ уже находится на регистрации в Минюсте.

Сообщается, что структуры «Востокугля» планируют построить угольный терминал в порту Диксон для вывоза сырья по Северному морскому пути. В заповедной зоне есть возможность ежегодно добывать до 19 тонн угля.

В прошлом году Росприроднадзор обвинил Арктическую горную компанию, входящую в холдинг Босова и Исаева, в незаконной добыче угля. ФСБ возбудила уголовное дело против руководства компании. Из-за этого в Минприроды усомнились в плане компании при расчете грузовой базы Северного морского пути. Однако, именно от его реализации зависит возможность выполнения майского указа Владимира Путина — увеличить грузооборот по Северному морскому до 80 млн тонн к 2024 году.

Государственный природный заповедник «Большой Арктический» — самый большой в Евразии. Его площадь — 4 169 222 гектара. В заповедной зоне находятся сотни уникальных природных объектов и редких видов животных и растений.