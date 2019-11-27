Минприроды разработало правила перевозки мусора

Минприроды разработало правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), в которых оговорены требования к перевозке и утилизации мусора, пишет «Коммерсантъ».

Согласно документу, «Российский экологический оператор» (РЭО) обязан разработать схемы перевозки и утилизации мусора до 31 марта 2020 года. В документе будут указываться все детали, включая источники ТКО, их количество, места накопления, а также мусорные полигоны и перерабатывающие и мусоросжигающие заводы. Региональные операторы и мусоровывозящие компании будут обязаны следовать этим требованиям, это распространяется не только на частные компании, но и органы госвласти. Кроме этого, в документе будет содержаться информация о соглашениях между регионами по утилизации отходов, их передаче и объёмах.

Эксперты отмечают, что новые требования станут проблемой для Москвы — в столице образуется около 8 миллионов тонн мусора, из которых более 4,6 миллиона тонн вывозят в Подмосковье. Куда деваются остальные отходы, официально не сообщается. Собеседники издания в Минприроды и мусоровывозящих компаниях утверждают, что его вывозят в Тульскую, Рязанскую и Владимирскую области, что несколько раз приводило к конфликту с региональными властями. Официально вывоз мусора в соседние регионы должен осуществляться на основе соглашений между субъектами, но в публичном доступе находится только договор между Москвой и Московской областью.

Глава «Альянса зелёных» Александр Закодырин поддержал инициативу Минприроды. Он заявил о необходимости публичного раскрытия информации. По его мнению, проект министерства сделает работу мусорных компаний максимально прозрачной и для многих участников рынка бизнес станет невыгодным.