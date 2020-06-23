Минприроды предложило запретить регионам отказываться от тушения лесов

Минприроды предлагает кардинально сократить число так называемых зон контроля, в пределах которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары, пишет «Коммерсантъ». Ведомство намерено сократить число таких зон до 6% (сейчас к ним относится почти половина лесного фонда страны), то есть практически отказаться от этого понятия, соответствующий проект поправок уже подготовлен.

На данный момент не тушить можно леса, «расположенные на труднодоступных и удалённых территориях», соответствующее решение принимают региональные комиссии по ЧС при условии, что отсутствует угроза населённым пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред. Минприроды предлагает относить к зонам контроля лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах». Как поясняет Алексей Ярошенко из «Гринписа России», имеются в виду каменистые россыпи, тундра, где лес расти не может.

Однако и в свете предложения Минприроды экологи опасаются, что из-за недостатка финансирования регионы всё равно не станут тушить возгорания на труднодоступных участках, специалисты прогнозируют возможное повторение прошлогодней кризисной ситуации с лесными пожарами. В бюджете 2019 года на предупреждение, профилактику и тушение лесных пожаров было заложено 7 млрд рублей, а для нормальной работы, по оценкам экологов, ежегодно необходимо 25–30 млрд рублей.

Ярошенко констатирует, что зонами контроля станут клочки территории, пожар с которых может легко перекинуться на соседний лес, который придётся тушить. Именно на зоны контроля пришлось 90% всех лесных пожаров лета 2019 года, когда дым от природных возгораний в Сибири и на Дальнем Востоке накрыл несколько уральских городов и достиг Поволжья.