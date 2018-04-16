Минприроды предложило создать фонды для ликвидации свалок

Министр природных ресурсов Сергей Донской направил в правительство предложения по рекультивации мусорных полигонов, предполагающие создание специальных фондов для ликвидации негативного воздействия свалок на природу, пишет РБК. Обсуждение предложений правительством подтвердил представитель Минприроды Николай Гудков.

В письме Донского говорится о проработке вопроса о создании ликвидационных фондов для организаций, эксплуатирующих полигоны по хранению твёрдых коммунальных отходов по примеру ликвидационных фондов для нефтяных компаний и других недропользователей. Министр предлагает направлять в эти фонды средства на специальные банковские счета, которые будут расходоваться исключительно для рекультивации земель и восстановления окружающей среды после вывода свалок из эксплуатации.

«Мы разрабатываем концепцию изменений законодательства с целью обеспечения финансовых обязательств собственников полигонов по их ликвидации с момента закрытия или на последних стадиях эксплуатации», — сообщила пресс-служба Минприроды.

До утверждения механизма работы ликвидационных фондов инструментом финансирования рекультивации свалок могут стать средства, которые организации платят за размещение твёрдых коммунальных отходов по существующему закону «Об обращении с отходами», добавил Гудков. Сейчас весь этот объём средств идёт в бюджет и может быть использован на любые цели, но в случае принятия предложений Минприроды экологические платежи будут резервироваться на восстановление окружающей среды и устранения экологического вреда.

Гудков отметил, что предложения Минприроды будут представлены профильному вице-премьеру Александру Хлопонину.

Минприроды разработало законопроект о создании ликвидационных фондов для недропользователей ещё в 2013 году, но в связи с мораторием на увеличение неналоговых платежей для бизнеса этот документ может вступить в силу не ранее 2019 года.

На последнем заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами, которое состоялось 10 апреля, предложение Минприроды о создании ликвидационного фонда для свалок не обсуждалось, поскольку пока это только базовое предложение, которое нуждается в проработке и экономическом обосновании, добавил участник совещания. По его словам, у этого предложения есть противники в Минфине, которые выступают категорически против любых внебюджетных фондов.

По словам собеседника РБК из Минфина, подобные ликвидационные фонды — это попытка избыточного вмешательства федерального центра в деятельность регионов по обороту отходов.