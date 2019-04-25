Минприроды предложило отапливать дома на Крайнем Севере теплом от сожжённого мусора

Минприроды считает, что тепло, которое образовывается от плазменного сжигания мусора, можно использовать для отопления домов Крайнего Севера, сообщил РИА Новости глава министерства Дмитрий Кобылкин.

«В идеале, конечно, плазменное сжигание. У нас есть такие наработки, но их нет в широком использовании. Сейчас мы заключаем соглашение с Курчатовским центром. Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», — сказал Кобылкин.

Под плазменным сжиганием мусора понимается такая обработка отходов, когда их разламывают и помещают в печь с температурой несколько тысяч градусов, где они превращаются в твёрдый газ, а то, что не удалось переработать,— в стеклоподобный шлак.

Напомним, с 1 января российские регионы начали переходить на новую систему обращения с отходами: теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, отобранные в результате конкурсов. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.

По подсчётам специалистов, в среднем каждый россиянин будет платить за вывоз ТКО 1225 рублей в год.