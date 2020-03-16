Минприроды попросило 12 млрд рублей из бюджета на мусорные контейнеры для регионов

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин попросил Минфин выделить из федерального бюджета 12 млрд рублей на закупку и установку контейнеров для раздельного и смешанного сбора твёрдых коммунальных отходов в регионах, со ссылкой на представителя министерства финансов пишет РБК.

В Минприроды добавили, что Минфин сейчас также согласовывает правила распределения субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов за счёт средств экологического сбора за 2019 год на сумму 2,97 млрд рублей. Он пояснил, что более половины регионов России заявили о необходимости закупить контейнеры для раздельного сбора.

Ранее Минприроды предложило обнулить тарифы для населения за раздельный мусор, также ведомство в проекте концепции реформы расширенной ответственности производителей и импортеров разрешило компаниям самостоятельно утилизировать товары и упаковку, если у них есть собственные мощности.