Минобрнауки: Студенты вузов смогут вернуться к очному обучению в ближайшее время

Студенты вузов благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в ближайшее время смогут вернуться к очному формату обучения. Об этом 25 января заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«В самое ближайшее время мы вернёмся к традиционному формату обучения, ситуация во многих регионах и многих городах это позволяет», — цитирует «Интерфакс» слова Фалькова.

Об этом министр науки и образования сказал на церемонии вручения Российской национальной премии «Студент года — 2021». Однако точная дата возобновления очного обучения пока неизвестна.