Минобразования Свердловской области закупит кресла для своего актового зала за 2,5 млн рублей

Департамент госзакупок Свердловской области планирует потратить 2,5 млн рублей на покупку новых кресел в здание Министерства образования и молодёжной политики на улице Малышева, 33, пишет Znak.com.

Как указано на сайте госзакупок, заявки от компаний принимают до 30 сентября, подрядчика должны выбрать 2 октября. Согласно технической документации, в актовый зал должны поставить 150 кресел, из которых 108 штук должны быть укомплектованы откидным столиком. В общей сложности кресла должны образовать 12 рядов.

Как сообщили в Министерстве образования и молодёжной политики Свердловской области, стулья в актовом зале решили обновить, так как этого требуют «современные требования безопасности», соблюдение которых «находится под контролем надзорных органов». Также там добавили, что зал является площадкой, на которой проходят мероприятия регионального уровня — например, совещания, конференции и вручение дипломов выпускникам педколледжей.

«В условиях постоянной эксплуатации ремонтные работы не допускают отлагательств», — отметили в ведомстве.

Представители министерства также сказали, что документация на аукцион подготовлена в соответствии с законом.

«Был изучен рынок отечественной продукции и отдан приоритет креслам, изготовленным по новой технологии "литого полипропилена", являющимся несущим основанием конструкции, что обеспечивает его долговечность в сравнении с другими технологиями. Заказчиком соблюдены требования статьи 10 закона о закупках, предписывающие при планировании и осуществлении закупок исходить из приоритета закупок инновационной и высокотехнологичной продукции», — сообщили в министерстве.

Ранее министр финансов региона Галина Кулаченко сообщала, что в этом году на 1 сентября в бюджет региона собрано доходов на 15 млрд рублей меньше, чем за такой же период 2019 года. Она также не исключила, что в ближайшем будущем госдолг регионального бюджета будет лишь расти. Сейчас он составляет 95 млрд рублей.