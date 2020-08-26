Минобороны заявило об искоренении дедовщины в армии

В российской армии не осталось таких понятий, как «дедовщина» и «казарменное хулиганство», заявил ТАСС на форуме «Армия-2020» замминистра обороны Андрей Картаполов.

По мнению Картаполова, причиной снижения преступлений в армии стало «правильно выбранное направление совместных действий по наведению уставного порядка в вооружённых силах». Кроме того, начальник Главного управления военной полиции Минобороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко отметил, что положительного результата в наведении уставного порядка удалось достичь благодаря профилактической работе, направленной на предупреждение преступлений и пресечение дисциплинарных проступков.

Ранее в Минобороны неоднократно заявляли, что снижению дедовщины способствовало сокращение срока службы с двух лет до одного года, проведенное ещё в 2008 году. В сентябре 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявлял, что в армии «нет почвы для дедовщины»: тогда он подчёркивал, что случаи «бытового и казарменного хулиганства» присутствуют, но их количество меньше, чем в гражданской жизни.

Напомним, в октябре 2019 года в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов застрелил из автомата восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих. Позже он назвал причиной своего поступка издевательства в части. В марте 2020 года суд признал виновным по статье о неуставных отношениях одного из сослуживцев Шамсутдинова, он получил два года условно.