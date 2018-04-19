Минобороны запустило второй спутник «Благовест» для скоростного доступа в интернет

В Минобороны отчитались об успешном запуске с космодрома Байконур ракеты-носителя «Протон-М» с военным спутником «Благовест», пишет ТАСС.

Ракета стартовала в 1:12 в ночь на 19 апреля, через 10 минут головная часть с разгонным блоком «Бриз-М» отделилась от третьей ступени. Вывод спутника на расчётную орбиту должен занять несколько часов. Отмечается, что запуск второго «Благовеста» должен был состояться в декабре 2017 года, но дважды откладывался из-за проблем с приборами космического аппарата. Первый спутник был запущен в августе 2017 года, всего военные должны запустить четыре «Благовеста».

Как отметили в Минобороны, группировка спутников нужна для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи.