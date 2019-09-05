Минобороны заплатит 4 млн рублей троим бывшим военнослужащим, попавшим под танковый обстрел во время учений

Суд Ленинградской области присудил Минобороны РФ выплатить компенсацию 4 млн рублей троим бывшим солдатам. В 2017 году, во время плановых учений, по ним случайно открыли огонь из танков.

Как сообщает «Зона права» Дмитрий Пахмутов получит 2,5 млн, а Вадим Габдуллин и Арсен Османов 1,5 млн рублей соответственно. После инцидента Габидуллин перенёс 11 операций. Ему присвоили инвалидность третьей группы. Пахмутов стал инвалидом второй группы. Османов 67 дней провел в госпитале, и его до сих пор беспокоят боли.

Ранее суд вынес обвинительный приговор за халатность двум подполковникам в Западном военном округе. Денис Горелышев и Виктор Кривошеин получили по 3 года лишения свободы условно каждый, с испытательным сроком 1 год.

Как пишет Znak.com, во время плановых танковых стрельб, Горелышев и Кривошеин разместили четырёх солдат, которые участвовали в тренировке в составе имитационных команд, в секторе прямого огневого поражения. В нарушение техники безопасности, участки не были оборудованы красными флагами. В результате ЧП 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте происшествия. Ещё троим рядовым был причинен тяжкий вред здоровью — проникающие ранения, переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря, травматический шок тяжелой степени и другие травмы.