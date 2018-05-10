Минобороны выбрало подрядчика для строительства военного технополиса «Эра»

Минобороны выбрало подрядчика для строительства в Анапе своего инновационного центра «Эра», на базе которого будут сформированы четыре научные роты и патриотическая школа-лагерь для детей, пишет РБК. Подрядчиком стала компания «Бамстройпуть», занимавшаяся строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

По словам источника издания, компания-строитель БАМа возьмет на себя первый этап работ по сооружению военного инновационного технополиса. Контракт между «Бамстройпутём» и главным военным строительным управлением по специальным объектам (входит в состав военно-строительного комплекса Минобороны) подписан 7 апреля. Информацию подтвердил изданию гендиректор и совладелец компании Игорь Тушкевич.

Решение о выборе подрядчика подписал заместитель министра обороны Тимур Иванов, уточняет РБК. Работа оценивается в 2,8 млрд рублей, заметил источник издания. Сам Тушкевич стоимость контракта называть не стал, и подчеркнул, что компания «Бамстройпуть» «победила в неравной и бескомпромиссной борьбе».

Начальником технополиса уже назначен бывший замдиректора Рособоронзаказа, заместитель председателя военно-научного комитета Вооруженных сил Федор Дедус. Научным руководителем стал президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. Учащихся инновационного центра планируют готовить к обучению в вузах по нескольким специальностям, связанным с укреплением обороны страны.

О том, что Минобороны приступило к созданию «Эры»,заявил в октябре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу.