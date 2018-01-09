Минобороны установит на свои компьютеры российскую операционную систему

Минобороны России хочет перевести все служебные компьютеры на отечественную операционную систему Astra Linux, со ссылкой на ведомство пишут «Известия».

В министерстве заявили, что в этом году российскую ОС начнут тестировать и если Astra Linux будет соответствовать требованиям военных, то её установят на все компьютеры. Предполагается, что ОС будет задействована в автоматизированных системах управления и на рабочих местах военных, а также в серверном и бортовом оборудовании военной техники. Эту информацию подтвердили в компании «РусБИТех», создавшей Astra Linux.

На рабочие компьютеры Минобороны будет загружен расширенный вариант ОС — Astra Linux Special Edition со встроенным офисным пакетом. Ожидается, что на следующем этапе новую ОС установят на специальные служебные смартфоны и планшеты.

«Ключевая особенность Astra Linux Special Edition — уникальная система защиты информации. "Операционка" полностью совместима с современными компьютерами российского производства. Она работает с высокотехнологичными отечественными процессорами "Эльбрус", "Байкал-Т1" и "Комдив"», — рассказал замдиректора «РусБИТеха» Дмитрий Донской.

Отмечается, что раньше на российских военных компьютерах были установлены лицензионные продукты Microsoft. В российском офисе компании отказались от комментариев.