Минобороны умолчало о гибели в Сирии российских наёмников

С начала 2017 года в Сирии погибли девять граждан России, о смерти которых официально не сообщалось. Об этом в совместном расследовании пишут РБК и Conflict Intelligence Team.

Изданиям удалось выяснить, что в Сирии погибли минимум шестеро наёмников частной военной компании «Вагнер». Это старший сержант Дмитрий Маркелов (наступил на растяжку 29 января), рядовой Константин Задорожный (погиб от осколочных ранений 31 января), подполковник милиции Алексей Найнодин (подорвался на мине 1 февраля), Михаил Нефедов (погиб от взрыва смертника в феврале), прапорщик Александр Тычинин (погиб 18 февраля) и Прокопий Соломонов (дата смерти неизвестна).

Также выяснилось, что в Сирии погибли ещё трое россиян, связь которых с ЧВК «Вагнер» установить не удалось. Это Роман Руденко (погиб 1 февраля), Александр Зангиев (подорвался в бронетранспортёре на мине 22 февраля) и Алексей Веселов (погиб 16 февраля).

На запрос о том, были ли погибшие действующими военнослужащими, Минобороны России не ответило.

Официально российские власти подтвердили гибель 28 военнослужащих за полтора года операции в Сирии. В то же время количество погибших наёмников, по оценкам СМИ, может доходить до 36 человек.

Стоит отметить, что по российским законам наёмничество, то есть участие в иностранном вооружённом конфликте за деньги, считается преступлением. За него предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters