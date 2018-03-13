Минобороны создаст в Анапе «военное Сколково» с детскими лагерями

В Анапе планируют построить военный технополис «Эра», где будут заниматься сокращением сроков создания новых вооружений и военной техники, а также воспитанием высококвалифицированных кадров для военных научно-исследовательских институтов и предприятий ВПК, со ссылкой на текст соответствующей концепции пишет РБК. Концепция была утверждена 18 декабря 2017 года, а подлинность документа подтвердил собеседник в Минобороны.

Макет технополиса глава Минобороны Сергей Шойгу продемонстрировал президенту Владимиру Путину в начале года. В комплексе создадут школу-лагерь для одарённых детей, которых будут «воспитывать в духе патриотизма» и готовить к поступлению в вузы сразу на несколько специальностей, связанных с оборонным сектором. В технополис также намерены привлекать молодых учёных и специалистов ОПК, курсантов и студентов для «сохранения и наращивания научного потенциала научных и образовательных организаций России и Министерства обороны, а также предприятий ОПК».

На базе комплекса планируют создать четыре сводные научные роты, в каждой из которых будет по два научных взвода.

«Студенты выпускных курсов, изъявившие желание пройти службу по призыву в научной роте, могут проводить на базе технополиса научные исследования по приоритетным темам дипломных работ и магистерских диссертаций, согласованным образовательными организациями и экспертами технополиса», — следует из текста концепции.

«Эру» планируют строить в два этапа. В ходе первого, который, согласно концепции, должен завершиться в 2018 году, должны быть созданы органы управления и определён кадровый состав новой организации. В этот период также планируют образовать научные роты и привлечь к сотрудничеству образовательные и научные организации.

Во время второго этапа — в 2017–2018 годах — в технополисе планируют разместить представительства предприятий ОПК, лаборатории, а также инжиниринговые центры компаний и госкорпораций.