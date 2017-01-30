Минобороны России выразило протест Украине из-за облёта Ан-26 буровых вышек

Министерство обороны выразило протест украинскому атташе по вопросам обороны из-за действий пилотов Ан-26 в районе российских буровых вышек. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны, украинский самолёт дважды облетел буровые вышки «Таврида» и «Крым-1» на предельно низкой высоте. В ведомстве считают, что подобные манёвры создают угрозу для персонала и оборудования.

Игорь Конашенков отметил, что в военно-дипломатической ноте, которая была передана атташе, «особо отмечено, что действия украинского самолёта расцениваются как провокационные».

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что транспортный самолёт был обстрелян над Чёрным морем во время тренировочного полёта. В Киеве утверждают, что огонь вёлся из стрелкового оружия с российских буровых вышек.

В штабе российского Черноморского флота эти сообщения назвали «абсолютной ложью».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости