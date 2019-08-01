Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военном округе, со ссылкой на заявление министерства пишут «Известия».

Обмен информацией происходил между двумя точками на расстоянии 2 тыс. км со скоростью 300 мбит/с. Данные шифровались при помощи высокоскоростного криптомаршрутизатора «Никель», также использовались мобильные комплексы видеоконференцсвязи МКС-П и МК ЗВКС и станция космической связи Р-438-Н «Белозёр».

По информации газеты, сеть полностью автономна, у неё нет точек обмена трафиком, связывающих её с «внешним» интернетом. Для передачи информации по этому интернету военные развернули технику в течение часа.