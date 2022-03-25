Минобороны РФ: На Украине погиб 1351 российский военнослужащий

С начала военной спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ещё 3825 человек получили ранения. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. Будем оказывать помощь семьям погибших военнослужащих. Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса», — сообщил генерал-полковник Сергей Рудской.

Напомним, 2 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал о 498 погибших российских военнослужащих.