Минобороны РФ купило бизнес-парк в Москве за 3 млрд рублей

Министерство обороны России купило бизнес-парк в Москве. Согласно данным портала госзакупок, управление имуществом спецпроектов Минобороны потратило на это 3,19 млрд рублей.

Как пишет Znak.com, речь идёт о бизнес-парке К2, который расположен в двух километрах от МКАД по Калужскому шоссе. Он состоит из двух девятиэтажных зданиях площадью около 20 тысяч квадратных метров каждое. Здания были проданы на торгах в рамках банкротства владельца — компании ООО «Аргус». Помимо самих зданий Минобороны также купило прилегающий земельный участок площадью 118 тысяч квадратных метров.