Минобороны призвало Свердловскую область помочь жителям Сирии лекарствами и медикаментами

Министерство обороны РФ обратилось к международным гуманитарным организациям, а также главам регионов с призывом направить в Сирию медикаменты и лекарства. Сегодня в них нуждаются жители 73 населённых пунктов (это провинции Алеппо и Дамаск, Хама и Латакия). Россия ежедневно оказывает помощь сирийцам, однако её объёмы не покрывают реальные потребности пострадавших в результате боевых действий в стране граждан, отмечают в ведомстве.

«По приказанию заместителя командующего войсками Центрального военного округа довожу до вашего сведения, что в округе организована и проводится совместная гуманитарная акция “Дети России – детям Сирии”. Основной целью проведения акции является оказание гуманитарной помощи населению Сирии и поддержание авторитета РФ и её вооружённых сил. Новогодние подарки, детские книги, игрушки, цветные карандаши и т.п. будут доставляться и передаваться детям Сирии силами Министерства обороны РФ. (…) Прошу вас уведомить о проведении мероприятия руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления, представителей бизнес-сообщества, политических партий», – говорится в письме свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву от военного комиссара региона Игоря Лямина.

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал «Интерфаксу», что на призыв о помощи откликнулись уже несколько международных организаций, в том числе ЮНИСЕФ и ООН.

«Они выразили желание направить помощь более пяти миллионам сирийцев, посетовав, что не имеют возможности сделать это немедленно», – отметил Конашенков.

Согласно опубликованным на официальном сайте ведомства данным, с 16 по 17 января в Сирии было проведено 7 гуманитарных акций, в ходе которых мирным жителям города Алеппо передано около 4,4 тонны гуманитарных грузов: продуктов питания, медикаментов, одежды и школьных принадлежностей. Продолжают работать и пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для жителей восточных районов города Алеппо.

Агентство новостей «Между строк»