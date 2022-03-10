Минобороны признало, что в военной спецоперации на Украине принимали участие солдаты-срочники

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время очередного брифинга сообщил, что в частях российских Вооружённых сил, участвующих в военной операции на Украине, находились солдаты срочной службы. Некоторые из них попали в плен. Сейчас Минобороны возвращает срочников в Россию.

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооружённых сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — заявил представитель Минобороны России.

Игорь Конашенков также заявил, что некоторые срочники оказались в плену, но ведомство работает над их освобождением.

«На одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона. Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены», — сообщил он.

Ранее Минобороны России отрицало наличие срочников на Украине. Президент России Владимир Путин также заявлял, что в спецоперации на Украине срочники не задействованы. Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение его указания о запрете на отправку на Украину солдат срочной службы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Целью такой операции президент называет демилитаризацию и денацификацию Украины.