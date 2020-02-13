Минобороны предлагает повысить денежные оклады силовикам

Министерство обороны России предлагает повысить денежные оклады сотрудникам МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, Службы внешней разведки, ГФС, ФСО, Следственного комитета, Генпрокуратуры и Росгвардии, пишет Znak.com.

Проект соответствующего постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и находится в стадии общественного обсуждения. В тексте документа сказано, что денежное довольствие силовикам следует повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза (или на 3%). При повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников силовых ведомств размеры окладов предлагается «округлять до целого рубля», говорится в проекте постановления.

В Министерстве обороны отмечают, что «расходы на реализацию проекта постановления учтены в Федеральном законе от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" по соответствующим федеральным органам исполнительной власти».