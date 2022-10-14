Минобороны пообещало дать отсрочку от мобилизации отцам с тремя детьми

Министерство обороны РФ даст отсрочку от мобилизации многодетным отцам, имеющим на иждивении трёх и более детей до 16 лет либо трёх и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью. Также отсрочка полагается мужчинам, которые воспитывают ребёнка с паллиативным статусом, пишет «Парламентская газета», уточнив, что эту информацию подтвердили несколько источников в Госдуме.

О модернизации и расширении круга лиц, освобождаемых от призыва, также сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Мария Львова-Белова в своём Telegram-канале. По её словам, Генштаб ВС РФ направил в военкоматы и призывные комиссии соответствующий указ.

Отметим, что ранее отсрочка от мобилизации предоставлялась отцам, имеющим на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, и мужчинам, у которых уже есть трое детей и супруга находится на 22-й неделе беременности.

Также отсрочку могут получить специалисты IT-сферы и сфер информации и связи, сотрудники предприятий оборонной промышленности, студенты очных и заочных отделений государственных и коммерческих вузов и ссузов, аспиранты и ординаторы. Не подлежат мобилизации солдаты-срочники, граждане призывного возраста до 27 лет, которым ещё предстоит пройти военную службу и которые не получали военный билет.

Напомним, ранее АН «Между строк» задало самые актуальные вопросы операторам горячей линии по частичной мобилизации.