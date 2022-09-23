Кого призовут, кто получит отсрочку и как будет проходить боевая подготовка? Журналист АН «Между строк» задал самые актуальные вопросы оператору горячей линии по мобилизации 

Министерство обороны России накануне дало разъяснения по приказу о мобилизации. Однако ведомство продолжает дополнять информацию, да и вопросов у россиян меньше не становится. Журналист АН «Между строк» протестировала работу горячей линии по частичной мобилизации, задав самые важные и актуальные вопросы.

Горячая линия по частичной мобилизации в России работает по номеру 122. После набора номера звонящему нужно прослушать автоответчик, набрать цифру 1, затем его соединят с оператором. Ответа долго ждать не придётся, буквально пару гудков, отмечает наш журналист.

Кого мобилизуют в первую очередь?

Рядовых и сержантов в запасе до 35 лет;

младших офицеров в запасе в возрасте до 50 лет, старших — до 55 лет;

женщин без офицерского звания до 45 лет, например медработников, и со званием до 50 лет.

Кроме того, согласно разъяснениям Минобороны, в первую очередь призовут граждан, имеющих важные военные специальности: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей, механиков. Очерёдности призыва из запаса нет, но в Минобороны уверяют, что приоритет отдаётся тем, кто проходил службу в армии и у кого есть реальный боевой опыт. Выпускники военных кафедр, по словам главы комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева, не приравниваются к тем, кто прошёл военную службу, и частичная мобилизация не должна их затронуть.

«Подлежат призыву на военную службу граждане РФ, находящиеся в запасе Вооружённых сил, те, кто имеет военно-учётную специальность, те, кто имеет боевой опыт, приобретённый в ходе участия в боевых действиях. В приоритетном порядке подлежат призыву граждане, имеющие воинские звания рядового, сержантского состава в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 55 лет. Но это в приоритете, а так, если старше по возрасту и в запасе, тоже могут вызвать повесткой», — уточнил АН «Между строк» оператор горячей линии по мобилизации.

Кто не подлежит призыву?

Военные пенсионеры, независимо от принадлежности к силовым ведомствам, находящиеся в отставке (старше 65 лет или по состоянию здоровья) и снятые с воинского учёта;

те, кто постоянно живёт за пределами России и не состоит на воинском учёте;

сотрудники предприятий оборонной промышленности;

специалисты IT-сфер и сфер информации и связи;

студенты вузов очных и заочных отделений;

граждане призывного возраста до 27 лет, которым ещё предстоит военная служба и которые ещё не получали военный билет;

солдаты-срочники;

признанные временно негодными по состоянию здоровья, а также занятые постоянным уходом за членом семьи;

отцы и матери, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет;

граждане, чьи матери имеют четырёх и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Как будут проходить медкомиссия и подготовка мобилизованных?

На горячей линии по частичной мобилизации отметили, что уточнять данные о наличии у мобилизованного каких-либо заболеваний нужно в военкомате. По рекомендациям медкомиссии гражданина направят на дополнительные обследования, после чего примут решение, годен он или нет.

«Сам военкомат направляет граждан на дополнительные обследования и медкомиссию, если сомневается», — уточнил АН «Между строк» оператор.

Все мобилизованные граждане пройдут военную подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Если, скажем, в военном билете говорится, что гражданин является водителем-электриком, но действующего водительского удостоверения не имеет, он может быть призван на службу с дополнительной боевой подготовкой для восстановления своих навыков.

Можно ли не явиться в военкомат после получения повестки?

Как пояснил E1.RU юрист Андрей Конышев, уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет явиться в военкомат.

«В настоящее время действует только штрафная санкция за первую неявку. Сейчас действуют те же правила, что применяются к срочникам. Если человек второй раз расписался за повестку и не явился, военкомат имеет право передать дело в Следственный комитет по месту жительства, и его вызовут на опрос, по какой причине не явился. Дальше может быть возбуждено уголовное дело за уклонение», — говорит юрист.