Минобороны отсудило у двоих военнослужащих 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Суд частично удовлетворил иск Минобороны и обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова выплатить министерству 31 миллион рублей за случайный пуск ракеты, пишет «Коммерсантъ».

Согласно материалам дела, 1 октября 2017 года военнослужащие проводили осмотр вооружения, но не проверили исправность чековых механизмов ракеты класса «воздух—поверхность» Х-29ТД, из-за чего произошло срабатывание пиропатронов и ракета полетела. Случайно запущенная Х-29ТД снесла ворота, повредила оборудование и уничтожила ещё одну аналогичную ракету. Взрыва не произошло. В материалах расследования указано, что военнослужащие действовали по принципу «сам сделал — сам себя проконтролировал».

Минобороны потребовало от военнослужащих 46 миллионов рублей, однако суд снизил выплаты до 31 миллиона, отметив смягчающие вину обстоятельства, в том числе причинение вреда по неосторожности. Из их зарплаты в доход государства будет удерживаться 10% и 15%. Звереву нужно будет выплатить 15 миллионов рублей, а Чебанову — 16.