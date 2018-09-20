Минобороны: На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания «свой-чужой»

На сирийской системе ПВО С-200, сбившей российский самолёт-разведчик Ил-20, не было российской системы опознавания «свой-чужой», со ссылкой на Минобороны РФ пишет «Интерфакс».

«Система государственного опознавания "свой-чужой" является строго индивидуальной у каждого государства, и даже на экспортируемые из России в рамках ВТС образцы вооружения и военной техники никогда не устанавливается. Всё это в полной мере относится и к поставленным в Сирийскую Арабскую Республику отечественным системам ПВО», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, система «свой-чужой» объединяет воздушные суда и системы ПВО только российской принадлежности.

«Никаких прецедентов передачи такой системы вместе с российскими идентификационными кодами другому государству никогда не было и в принципе не может быть», — подчеркнул Конашенков.

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь с 17 на 18 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолёты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до её начала. В армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолёты уже покинули зону поражения. Спустя два дня после инцидента сирийская сторона также обвинила Израиль, который, «как всегда, использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей и осуществления агрессии в регионе».