Асад выразил соболезнования Путину спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму в адрес Владимира Путина с соболезнованиями по поводу крушения российского Ил-20 в Сирии, пишет сирийское агентство SANA.

«От имени сирийского народа выражаю глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолёта в Средиземном море, приведшем к гибели российских героев, выполнявших благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — сказал Асад.

Ответственность за произошедшее он возложил на Израиль, который, «как всегда, использовал самые грязные средства для достижения своих низких целей и осуществления агрессии в регионе».

Напомним, Ил-20 был сбит в ночь на 18 сентября сирийскими ПВО, которые отвечали на обстрел со стороны израильских истребителей. Российские власти обвинили в гибели военных Израиль, а не Сирию. Армия обороны Израиля в ответ заявила, что в случившемся виноваты сирийские войска.

В результате крушения Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих.