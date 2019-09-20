Минобороны изменит правила постановки военнообязанных на учёт

Военные комиссариаты возьмут на учёт всех молодых людей в зоне своей ответственности, в том числе тех, чьё проживание на территории комиссариата не зафиксировано в паспорте, пишут «Известия». Поправки в Положение о воинском учёте разработали в Министерстве обороны РФ.

Ожидается, что поправки вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве.

«В действующей редакции положения есть формулировка: персональный воинский учёт граждан ведётся "по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трёх месяцев)". (...) Теперь в поправках есть уточнение: "в том числе не подтверждённым регистрацией по месту жительства или месту пребывания"», — говорится в публикации.

Выявлять таких «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учёт призывников станут «по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учёбы)», уточняется в статье. Таким образом, Минобороны РФ, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог сделать это из-за проблем с регистрацией.