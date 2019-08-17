Минобороны хочет взыскать 45 млн рублей с военнослужащих, случайно запустивших тактическую ракету на аэродроме в Крыму

На аэродроме в Сатках военнослужащие морской авиации Черноморского флота случайно запустили авиационную управляемую ракету Х-29ТД. Инцидент произошёл ещё в октябре 2017 года. В пятницу, 16 июля, Минобороны заявило, что намерено взыскать с двоих военных техников 45 млн ущерба.

Как пишет «Коммерсантъ», 1 октября 2017 года в в/ч 59882 военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД и приняли решение о проведении проверки ракеты на аппаратуре комплекса «Ока». В материалах уголовного дела сказано, что техники не вскрыли даже крышку чековых устройств и не убедились в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов. Из-за срабатывания пиропатронов после подачи тока, 700-килограммовая тактическая авиационная ракета снесла ворота и часть стены ангара, в котором проходили испытания. Также из-за случайного запуска была уничтожена дорогостоящая аппаратура и ещё одна аналогичная ракета.

Бухгалтерская судебная экспертиза оценила стоимость каждой ракеты в 18 млн 459 тыс. рублей. Уничтоженный комплекс «Ока» и другое оборудование были оценены в 9,5 млн рублей.

По данным Znak.com, обвиняемыми по делу проходят Алексей Чебанов и Николай Зверев. Им вменяют нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих.