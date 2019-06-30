Минобороны будет снимать военно-патриотические фильмы

Министерство обороны РФ планирует открыть собственную киностудию. По мнению главы ведомства Сергея Шойгу, сейчас в России снимается очень мало военно-патриотических фильмов.

«Мы приступили, и я думаю, что в ближайшее время сделаем ту самую киностудию, киноцентр, в котором будем снимать кино. Кстати, будет он здесь, на территории парка “Патриот”. Ну и в том числе на отдельных площадях в Москве», — заявил министр обороны в эфире телеканала «Звезда».

В студии планируется снимать киноленты военно-патриотической направленности — от картин про Первую мировую войну до блокбастеров о борьбе с международным терроризмом. Шойгу также пообещал, что фильмы ведомственной киностудии будут свободны от «агитации и призывов».