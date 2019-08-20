Минобороны анонсировало учения с участием 128 тысяч военных

В учениях «Центр-2019», которые пройдут в сентябре, примут участие около 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц техники, 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей, со ссылкой на сообщение департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России пишет РБК.

Вместе с российскими военными в манёврах будут участвовать их коллеги из КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Учения пройдут в два этапа: в рамках первого органы военного руководства отработают управление войсками в ходе борьбы с терроризмом, отражение ударов средств воздушного нападения, а также ведение разведывательно-поисковых и оборонительных действий. Второй этап будет посвящён вопросам управления подразделениями во время массированного огневого удара, а также при наступлении на условного противника.

Основные действия учений пройдут на восьми полигонах, среди которых общевойсковые «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чербаркульский», «Юргинский», «Алейский», а также полигоны войск ПВО «Ашулук» и «Сафакулево».

«На полигонах государств-партнёров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооружёнными формированиями», — добавили в Минобороны.

Кроме того, учения затронут акваторию Каспийского моря, где будут отрабатывать содействие сухопутным войскам, оборону морских коммуникаций и морской экономической деятельности.