Минкомсвязи заявило о снижении ожидаемых затрат операторов по «закону Яровой»

Глава Министерства связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что на реализацию «закона Яровой» потребуется меньше средств, чем предполагалось ранее, пишет «Интерфакс».

«Мы сняли все непониманя у операторов, которые говорили, что нужны какие-то триллионы рублей. Триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идёт о нескольких десятках миллиардов рублей для каждого крупного оператора. Это вполне посильные деньги, мы не прогнозируем какое-то серьёзное увеличение цен», — подчеркнул Никифоров.

Также министр отметил, что удалось «проработать с операторами и ФСБ, чтобы требования по антитеррористическому пакету законов не приводили к драматическому росту цен».

Ранее смягчение «закона Яровой» в области хранения данных, предусмотренное Минкомсвязью, не устроило Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Представители бизнеса настаивают, что требования все равно приведут к росту тарифов на услуги связи на 12–90% и поглотят инвестиционные бюджеты операторов.