Минкомсвязь в ходе учений протестировала возможность перехвата звонков и СМС

Министерство коммуникации и связи России провело учения по обеспечению безопасности сетей сотовой связи, со ссылкой на два источника в компаниях — участниках учений пишет РБК.

Одной из главных задач учений стало выяснение наличия у злоумышленников возможностей для слежки за абонентами с помощью перехвата звонков, СМС и данных геолокации и при использовании уязвимостей в сетях сотовой связи.

«В ходе учений отрабатывались сценарии негативного воздействия как на специально созданной тренировочной площадке, так и на повседневно функционирующей сети оператора сотовой связи. Также отрабатывались уязвимости, связанные с нарушением функционирования критически важной инфраструктуры национального сегмента сети Интернет», — отмечается в сообщении Минкомсвязи.

В учениях были задействованы МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ и другие ведомства, а также компании «Ростелеком», «МегаФон», «Лаборатория Касперского» и Positive Technologies.

По сценарию учений, Positive Technologies атаковала сеть «МегаФона» в Ростовской области в ночь с 18 на 19 декабря.

«Было совершено порядка 18 различных атак, длительностью от 30 минут до 1 часа. Моделировалась ситуация, когда злоумышленник с использованием уязвимостей в протоколах SS7 [служебный закрытый канал для передачи команд для соединения абонентов операторов связи] и Diameter пытается перехватить голосовой трафик абонента, перехватить и подделать текст СМС, определить и подделать геолокацию абонента, отследить активность абонента», — рассказал источник РБК.

По итогам учений Минкомсвязи «будут даны оценки текущего состояния ситуации, а также предложены меры по противодействию возможным угрозам, а также по их локализации и минимизации». Доклад об итогах будет направлен в Совет безопасности России и президенту.