Минкомсвязь предложила взимать с банков по 200 рублей за данные из биометрической системы

Министерство коммуникации и связи предложило установить для банков плату в размере 200 рублей за каждое результативное обращение к единой биометрической системе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проект приказа.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что размер платы рассчитывался с учётом фактических расходов банков на инфраструктуру для сбора биометрических данных и издержек оператора на создание единой системы с учётом срока её окупаемости за 8–10 лет. Согласно проекту документа, приказ вступит в силу 30 июня 2018 года.

Плату планируется взимать только в случае, когда предоставленные банком биометрические данные клиента совпадают с теми, что уже содержатся в системе. Половину полученных средств оператор системы «Ростелеком» будет перечислять тому банку, который первоначально внёс в систему данные клиента.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять удалённую идентификацию потенциальных клиентов банков. Этот механизм, например, позволит банкам открывать счета клиентам без их личного присутствия. Платформа для удалённой идентификации клиентов банков на базе данных ЕСИА и биометрии также позволит предоставлять населению госуслуги. Оператором единой системы стал «Ростелеком». К тестированию системы уже приступили более 20 банков.