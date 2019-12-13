Министру спорта России Павлу Колобкову тайно вручили орден Александра Невского

Министру спорта России Павлу Колобкову вручили орден Александра Невского, со ссылкой на источники сообщает издание Sports.ru.

Официально указ о награждении Колобкова не публиковался. Орден Александра Невского вручают за личные заслуги, добросовестную и многолетнюю службу.

Напомним, 9 декабря Международное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за подделки результатов допинг-проб спортсменов перед проверкой. В тот же день на пресс-конференции Павел Колобков заявил, что «всё делал правильно», и ушёл от ответа на вопрос о том, кто мог подделать данные спортсменов.