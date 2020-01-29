Министр связи предложил раскрыть силовикам персональные данные россиян

К 2024 году все уполномоченные сотрудники, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью (ОРД), должны получить доступ к персональным данным россиян в онлайн-режиме, со ссылкой на презентацию нового министра связи РФ Максута Шадаева, с которой чиновник выступил на заседании рабочей группы Госсовета, пишут «Ведомости».

Инициатива министра предполагает, что для правоохранителей упростят возможность получить информацию (например, доступ к записям телефонных разговоров или сообщениям в мессенджерах), которую сейчас они могут запросить только через суд. Уточняется, что речь также идёт о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев отмечает, что идеи Шадаева об онлайн-доступе невозможно реализовать без изменения Конституции. Однако юрист Рустам Курмаев с таким мнением не согласен.

«Ограничение конституционных прав возможно в силу статьи 55 Конституции в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства», — подчёркивает эксперт.

Специалисты считают инициативу об упрощении доступа для силовиков правильной, поскольку суды и сейчас достаточно редко отказывают органам в предоставлении данных россиян, но эксперты подчёркивают, что правоохранительные органы должны получать доступ к этим сведениям только при наличии личного идентификатора, который позволит отслеживать, кто из сотрудников и когда запрашивал данные конкретного человека.