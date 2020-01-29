Министр связи опроверг расширение прав силовиков по доступу к данным россиян

Расширение полномочий силовиков при доступе к данным граждан не обсуждается — правоохранительным органам дадут онлайн-доступ к тем данным, которые они уже получают в бумажном виде, со ссылкой на главу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева пишет РБК.

Как пояснил министр, в части доступа правоохранительных органов и специальных служб к данным россиян расширения их полномочий не предполагается.

«Сейчас весь документооборот происходит исключительно на бумаге, что создаёт серьёзную нагрузку для всех участников», — отметил министр.

В настоящее время в России действует система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), к которой подключены более 17 тысяч госорганов и организаций.

«В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключённых к СМЭВ, без расширения полномочий этих органов», — пояснил Максут Шадаев.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на презентацию министра 27 января на заседании рабочей группы Госсовета сообщали, что сотрудники правоохранительных органов, которые ведут оперативно-розыскную деятельность (в том числе МВД и ФСБ), к 2024 году могут получить онлайн-доступ к различным конфиденциальным данным россиян.

В самой презентации упоминался пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить «онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов в рамках OPД (оперативно-розыскной деятельности)». К 2024 году 100% уполномоченных сотрудников будут «иметь возможность получения необходимых сведений в онлайн-режиме», говорится в документе.

На заседании рабочей группы Госсовета, как уточняет Шадаев, был представлен свод рекомендаций для рабочих групп цифровой экономики.

«Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад», — сказал он.

Максут Шадаев в правительстве премьер-министра Михаила Мишустина сменил Константина Носкова. Ранее он занимал посты вице-президента по цифровым платформам «Ростелекома» и гендиректора «РТ Лабс». В 2014–2018 годах был министром связи Московской области, в 2000-х работал помощником руководителя администрации президента, которую возглавлял Сергей Нарышкин.